Rapinano un negozio di casalinghi ma all' esterno trovano i carabinieri

Due uomini di Capodrise hanno tentato di rapinare un negozio di casalinghi a Marcianise, ma sono stati fermati dai carabinieri mentre tentavano di scappare. I militari, presenti sul posto, li hanno bloccati subito dopo l'assalto. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato e portati in caserma per le verifiche. La rapina è avvenuta nel pomeriggio, poco prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Mettono a segno una rapina in un negozio ma i carabinieri erano già sul posto e li bloccano. A Marcianise i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, di 35 e 57 anni, entrambi residenti a Capodrise e già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso e commessa con l'uso di armi. I due sono giunti in via Vittorio Veneto a bordo di una Fiat 500 di colore blu, successivamente risultata oggetto di furto denunciato lo scorso 27 dicembre a Macerata Campania. L'auto aveva attirato l'attenzione dei militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che avevano notato atteggiamenti sospetti nei pressi del punto vendita di articoli per la casa "Pro Shop".