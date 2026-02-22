raid delle forze aeree pakistane in afghanistan

Le forze aeree pakistane hanno condotto un raid in Afghanistan, causando almeno 13 vittime tra i militanti del Tehrik-e-Taliban Pakistan. La mossa mira a colpire un nascondiglio sospettato di essere utilizzato per attacchi transfrontalieri. Testimoni locali riferiscono di esplosioni intense e di un’area evacuata in fretta. Il governo pachistano non ha ancora commentato ufficialmente l’operazione, ma le autorità militari insistono sulla necessità di eliminare le minacce alla sicurezza nazionale.

Raid aereo del Pakistan in Afghanistan nelle prime ore di domenica mattina. Sono state colpite diverse località lungo la Linea Durand, il confine tra i due Paesi. Secondo fonti della sicurezza, almeno 13 sarebbero i morti tra militanti del Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp), organizzazione militante jihadista. I caccia dell’Aeronautica pakistana hanno preso di mira presunti nascondigli del Ttp nell’Afghanistan orientale e sudorientale. Fonti locali hanno riferito di molteplici esplosioni, in particolare nel distretto di Barmal, nella provincia di Paktika, dove diverse detonazioni sarebbero state udite in rapida successione, segno di un’azione coordinata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L’Iran inserisce le forze aeree e navali dell’UE nella lista delle organizzazioni terroristicheL’Iran ha inserito le forze aeree e navali dell’UE nella lista delle organizzazioni terroristiche, reagendo alle restrizioni imposte da Bruxelles.

Iran:forze aeree e navali Ue terroristeIl ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che le forze navali e aeree dell’Unione Europea sono organizzazioni terroristiche.

Pakistan Declares WAR on Afghanistan !! South Asia on the Brink!

