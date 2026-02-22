Rai Sport la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda | Evitiamo l’equipaggio israeliano

Una frase di una collega di Rai Sport ha generato polemiche durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La frase, pronunciata in diretta, includeva un’espressione discriminatoria rivolta a una squadra israeliana, provocando reazioni negative tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La produzione ha immediatamente chiesto scusa, spiegando che si trattava di un episodio isolato. La vicenda solleva ancora dubbi sulla gestione dei contenuti durante le trasmissioni sportive in diretta.

Non c’è pace per Rai Sport alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il nuovo fattaccio succede quando Rai 2 è in diretta con la gara di Bob a 4 e si sente piuttosto chiaramente un fuorionda che finisce inevitabilmente nel mirino delle critiche: Evitiamo l’equipaggio 21 che è israeliano. Clamoroso fuorionda su Rai2. Prima che il telecronista delle Olimpiadi introducesse la gara di Bob a quattro, si è sentita una voce dire: "Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano". È subito intervenuto il responsabile di Rai Sport Lollobrigida: "A nome. pic.twitter.comxY2UeOf6Tj — giorgio bianchi (@Giorgioaki) February 21, 2026 Rai si dissocia e avvia un procedimento disciplinare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ribaltone a Rai Sport, passo indietro di Petrecca: il direttore si dimette. A giorni la Commissione di vigilanza con l'Ad RossiUn laconico comunicato, lanciato ieri, a metà mattinata, da «fonti Rai», ha sancito la fine della direzione di Rai Sport di Paolo Petrecca che si è dimesso. O, più probabilmente, è stato «dimissionato ... roma.corriere.it

Paolo Petrecca lascerà la direzione di Rai SportIl direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha detto che lascerà l’incarico dopo la fine delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo ha annunciato la Rai con una nota, in cui ha scritto che il suo posto sarà p ... ilpost.it

«Il fuorionda andato in onda prima della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai2 contiene un'espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. A nome della Direzione, espri x.com