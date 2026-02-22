Rai nuovo caso alle Olimpiadi | fuorionda su Israele scatena bufera istruttoria interna e accuse di antisemitismo

Durante le Olimpiadi, un fuorionda sulla presenza di Israele ha scatenato dure polemiche e una verifica interna. La registrazione ha mostrato commenti controversi, alimentando accuse di antisemitismo e tensioni tra i dipendenti Rai. L’azienda ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire i fatti e gestire la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni sulla sensibilità delle comunicazioni ufficiali. La Rai continua a monitorare l’evolversi della situazione.

Non c'è pace per la Rai in queste Olimpiadi. Dopo le dimissioni del direttore di Rai Sport in seguito al caso della cerimonia d'apertura, un nuovo episodio scuote Viale Mazzini. Questa volta il detonatore è un fuorionda durante la diretta del bob a quattro: "Evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano". Parole pronunciate prima dell'avvio ufficiale della trasmissione su Rai 2, ma finite in onda. E tanto è bastato. Cosa è successo nel fuorionda Rai su Israele alle Olimpiadi?. Il caso esplode durante la prima apparizione del bob a quattro israeliano. La frase incriminata – captata dai microfoni aperti – diventa immediatamente virale.