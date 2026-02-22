Ragazzo ucciso dagli antifascisti Parigi convoca ambasciatore Usa per le parole di Trump

Un ragazzo è stato ucciso durante un episodio di violenza politica da parte di gruppi antifascisti, che hanno reagito con scontri in strada. La polarizzazione crescente ha portato il governo francese a chiedere chiarimenti all’ambasciatore statunitense, dopo le parole di un ex presidente americano che hanno alimentato tensioni. La vicenda ha acceso il dibattito sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e sulla gestione dei gruppi estremisti. La comunità si interroga sulle responsabilità di questa escalation.

© Imolaoggi.it - Ragazzo ucciso dagli antifascisti, Parigi convoca ambasciatore Usa per le parole di Trump

PARIGI, 22 FEB – L’ambasciatore americano a Parigi, Charles Kushner, sarà convocato al ministero degli Esteri francese a causa delle affermazioni dell’amministrazione Trump sulla morte del militante di estrema destra Quentin Deranque. “Noi – afferma il ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot – respingiamo qualsiasi strumentalizzazione di questo dramma a fini politici”. La Francia, aggiunge, “per quanto riguarda la violenza, non ha lezioni da prendere, in particolare dall’internazionale reazionaria”. L’amministrazione Trump aveva denunciato la violenza politica di estrema sinistra dopo la morte di Quentin, lanciando un appello a portare i responsabili davanti alla giustizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Tensione Francia-Usa, Parigi convoca ambasciatore per le parole su morte DeranqueLa Francia ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, Charles Kushner, dopo le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla morte di Quentin Deranque. Ragazzo ucciso dagli antifascisti, Macron a Meloni: “non commentare”Emmanuel Macron ha chiesto a Giorgia Meloni di non intervenire sui fatti di Lione, dove un giovane di estrema destra è stato ucciso durante una rissa con antifascisti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’odio di sinistra uccide un ragazzo di destra in Francia; Lione al centro degli scontri tra estrema destra e antifascisti - Francesca Di Muro; Quentin Deranque: una morte che scuote la Francia; L'internazionale dell'odio. Gli assassini di Quentin e il filo che porta a Salis e Cgil. Ragazzo destra ucciso, 11 fermi a LioneSalgono a 11 i fermi per la morte di Quentin Deranque a Lione, il ragazzo di destra ucciso in un linciaggio il 12 febbraio. E la sede nazionale del partito della sinistra francese La France Insoumise, ... rainews.it Lione, morto 23enne pestato dagli antifa. La condanna di MacronLo ha annunciato la locale procura, che ha trasformato le imputazioni da lesioni aggravate a lesioni mortali aggravate ... msn.com Parla la madre del ragazzo ucciso a #Terrasini. "Ai giovani chiedo di riflettere, di fare i conti con la propria coscienza" - facebook.com facebook Sono passati 10 anni da quel maledetto #25gennaio del 2016 in cui #GiulioRegeni venne rapito per poi essere torturato e ucciso. Dieci anni in cui ho documentato i soprusi egiziani e non ho mai smesso di portare il braccialetto simbolo della richiesta di #verit x.com