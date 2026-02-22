ragazzi minacciati e donne molestate lungo il meschio paura tra vittorio veneto e cordignano

Un uomo ha minacciato alcuni ragazzini e molestato una donna lungo il fiume Meschio, creando paura tra Vittorio Veneto e Cordignano. La minaccia ai giovani è avvenuta mentre la donna è stata seguita da uno sconosciuto che si era spogliato in modo improvviso. Testimoni riferiscono di aver visto l’uomo aggirarsi nei pressi di un sentiero frequentato da famiglie. La situazione ha allarmato la comunità locale, che chiede interventi immediati.

VITTORIOCORDIGNANO - Ragazzini minacciati da un uomo. E una donna seguita da uno sconosciuto che poco prima si era spogliato davanti ai suoi occhi. Due episodi accaduti a poche ore di distanza, sempre lungo il Meschio, il primo venerdì sulla ciclabile a Vittorio Veneto in zona Lidl, il secondo ieri a Cordignano. In entrambi i casi sono stati avvisati i carabinieri, ma chi è rimasto coinvolto ha voluto via social mettere in guardia tutti. A VITTORIO VENETO «Tutto è accaduto verso le 17 tra il Lidl e il parchetto dopo il sottopassaggio della ciclabile – racconta una mamma -. I ragazzi stavano giocando tra loro nel parcheggio del Lidl.

