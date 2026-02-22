radio cecchetto al festival di sanremo con alex in

Radio Cecchetto organizza una programmazione speciale a Sanremo per il 76° Festival della Canzone Italiana. La radio trasmette in diretta dal teatro e invita ascoltatori a partecipare agli eventi collaterali nel centro della città. La scelta mira a coinvolgere il pubblico e a offrire un'esperienza più vicina all’atmosfera del festival. La presenza di Radio Cecchetto si fa sentire anche attraverso interviste e approfondimenti durante tutta la settimana.

SANREMO – In occasione del 76° Festival della Canzone Italiana, Radio Cecchetto torna protagonista nella città dei fiori con una programmazione speciale interamente dedicata a Sanremo, l’evento musicale e mediatico più seguito d’Italia. Dal 23 al 28 febbraio, sono previsti collegamenti in diretta alle 8, 12, 16 e 21, con interviste ai cantanti in gara, agli ospiti e ai super ospiti del Festival, a cura del giornalista e conduttore Alex IN. Il racconto continuerà il 1° marzo con due appuntamenti speciali on air alle 10 e alle 21, per accompagnare gli ascoltatori nel racconto e nel bilancio finale della settimana sanremese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sanremo 2026, GRS Radio presente al Festival con due postazioni operativeQuesta sera GRS Radio si sistema con due postazioni ufficiali al Festival di Sanremo 2026.

“Wfestival”, la nuova radio tematica dedicata al festival di SanremoWfestival è una nuova radio tematica dedicata al Festival di Sanremo, disponibile tramite l’app ufficiale di Radio System.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ci sarà anche Radio Cecchetto a Sanremo 2026; Claudio Cecchetto infiamma il Party: La disco non morirà mai - Foto 1 di 10 - La Voce di Rovigo; World Radio Day 2026: Il 9 marzo Milano celebra la Giornata Mondiale della Radio con i suoi protagonisti; World Radio Day 2026: il 9 marzo Milano celebra la Giornata Mondiale della Radio.

Claudio Cecchetto il re delle radio «Ballando con le stelle? Mai dire mai»Dato il pieno della stagione estiva, potremmo iniziare a raccontare di Claudio Cecchetto partendo dal 1984, quando lanciò Ibiza nell’immaginario collettivo senza mai averci messo piede. Il primo brano ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cecchetto va in onda con Radio RiccioneIniziano domani le trasmissioni dell’emittente web che il talent scout ha lanciato per valorizzare il brand della città attraverso la musica. Domani, primo febbraio, giorno in cui aprì Radio Deejay, ... ilrestodelcarlino.it

Per tutta la settimana, ascolta su Radio Cecchetto l’intervista di AlexIN a Massimo Di Cataldo! Cantautore intenso e raffinato, Massimo Di Cataldo ha saputo raccontare emozioni, relazioni e fragilità con uno stile elegante e riconoscibile, lasciando un segno - facebook.com facebook