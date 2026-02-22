Raccolte 547 confezioni di medicinali al Trasimeno

Durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, nel comprensorio del Trasimeno sono state raccolte 547 confezioni di medicinali, grazie all’impegno dei volontari. La donazione, che ha un valore economico di circa cinquemila euro, dimostra la generosità della comunità locale. Le confezioni raccolte saranno distribuite alle persone bisognose attraverso le farmacie partecipanti. La giornata di solidarietà si conferma un momento importante per il territorio.

CASTIGLIONE DEL LAGO – Nel comprensorio del Trasimeno la solidarietà non arretra: sono 547 le confezioni di medicinali raccolte durante la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, per un valore economico che sfiora i cinquemila euro. Il bilancio dell'iniziativa, che si è svolta da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, conferma la sensibilità del territorio lacustre dove l'adesione di sette farmacie distribuite tra Magione, Panicale, Città della Pieve e, per la prima volta, Castiglione del Lago, permetterà di sostenere circa 400 persone in condizioni di indigenza sanitaria assistite da cinque realtà locali.