La Juventus ha registrato la sua peggiore stagione degli ultimi 15 anni, con risultati che evidenziano una crisi evidente. La causa principale risiede nelle difficoltà offensive e nelle sconfitte consecutive che hanno colpito la squadra. I numeri di questa campagna sono i più bassi dal 2008, superando anche i momenti più complicati sotto la guida di Del Neri. La situazione preoccupa i tifosi e mette in discussione la continuità tecnica.

Questa è la Juventus peggiore degli ultimi 15 anni. I numeri sono impietosi e solamente con Del Neri erano arrivati risultati peggiori. La stagione da incubo della Juventus La stagione 20252026 si sta rivelando la peggiore della Juventus negli ultimi quindici anni. I dati dopo 26 giornate non lasciano spazio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Leggi anche: Manovra, Pd: «È la peggiore degli ultimi 30 anni»

RD del Congo, UNICEF: colera peggiore epidemia degli ultimi 25 anniL'epidemia di colera nella Repubblica Democratica del Congo si configura come la peggiore degli ultimi 25 anni, con oltre 64.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e McKennie; Inter-Juventus, dove vedere il derby d'Italia in tv: gli orari; L’importante e discussa vittoria dell’Inter contro la Juventus; Una sconfitta per il regolamento, Ha fatto la furbata: Inter-Juve vista da Dazn.

Spalletti striglia la Juve in diretta tv: Rimonta con il Galatasaray? Se il livello è questo...Contro il Galatasaray e la Roma saremo avversari di noi stessi. Dipende dalla nostra convizione. Se rimettiamo a posto delle cose a livello mentale e tecnico si va a giocare. Se il livello è questo q ... msn.com

La Juve è il Real Madrid d'Italia, le big ti mangiano: Fabregas, orgoglio Como. E la Champions...Il tecnico spiega come nasce la favola in riva al Lago: Ecco come si giocano queste partite. Eravamo in B un anno e mezzo fa... ... tuttosport.com

Juventus-Como, le pagelle dei bianconeri: McKennie è il peggiore, 4 anche per Di Gregorio e Openda, Spalletti in cerca di un perché. Siete d’accordo con i voti MCKENNIE 4: se stecca anche Wes, per Spalletti e soci sono guai. Regala palla a Douvik - facebook.com facebook

I fischi del pubblico spiegano meglio di qualsiasi parola la prestazione della #Juventus. La peggiore in campionato dall' arrivo di #Spalletti. Il #Como sa approfittare della giornata negativa e degli errori dei bianconeri. #JuveComo x.com