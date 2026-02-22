Quentin Deranque corteo anche a Roma per lo studente ucciso | No all’odio sì alle idee

Quentin Deranque è stato ucciso da attivisti di estrema sinistra a Lione, e questa notizia ha scatenato una manifestazione pacifica a Roma. Migliaia di giovani si sono radunati in strada per ricordare lo studente e chiedere un clima di rispetto. La manifestazione, senza simboli politici, si è concentrata sulla condanna dell’odio e sulla promozione di idee costruttive. La presenza numerosa dimostra quanto sia sentita questa vicenda tra i ragazzi. La protesta continua in diverse città italiane.

Il dolore per la morte di Quentin Deranque travalica le Alpi e arriva nella Capitale. E così, a Roma migliaia di giovani hanno sfilato in un corteo da largo Argentina a Piazza del Campidoglio per ricordare lo studente 23enne militante di destra ucciso da attivisti di estrema sinistra a Lione. La manifestazione si è svolta senza simboli di partito e in maniera pacifica, con l’esibizione di striscioni che condannavano la violenza e chiedevano giustizia per Quentin. Al termine del corteo, si è svolto un sit in durante il quale hanno preso la parola i rappresentanti delle giovanili di centrodestra e di Italia Viva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Quentin Deranque, a Lione la marcia per lo studente ucciso e si temono scontri. Macron avverte: “Nessuna violenza è legittima”Quentin Deranque è stato ucciso durante una lite tra gruppi opposti, spingendo centinaia di persone a partecipare a una marcia commemorativa a Lione.

Leggi anche: Francia, in 3mila a Lione per il corteo in ricordo di Quentin Deranque

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non sarà vietato il corteo in onore di Quentin Deranque a Lione; Francia, finisce senza incidenti il corteo per Quentin. Saluti nazisti, razzisti e omofobi, un fermo; Francia, in 3mila a Lione per il corteo in ricordo di Quentin Deranque; Roma, parte il corteo per Quentin Deranque.

Roma in piazza per Quentin, Giubilei (Nazione Futura): Qui senza bandiere, in democrazia non c'è spazio per la violenza come accaduto in FranciaAffaritaliani presente alla manifestazione partita da Largo di Torre Argentina e arrivata in Campidoglio, in ricordo di Quentin Deranque. affaritaliani.it

A Lione al via la marcia per Quentin. Corteo diviso, dietro l'ala duraLfi contraria, Bardella ai suoi: 'Non andate'. Città blindata, si teme l'ultradestra. Macron invita alla calma (ANSA) ... ansa.it

Il corteo partito dalla place Jean-Jaurès di Lione è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri sul luogo in cui il giovane attivista di estrema destra Quentin Deranque è stato pestato a morte la scorsa settimana. I militanti dell’estrema destra francese hanno posato coro x.com

Francia, in 3mila a Lione per il corteo in ricordo di Quentin Deranque - facebook.com facebook