quei morti invisibili

Il caso Quentin rivela come una lunga storia di abusi e violenze si rifletta ancora oggi. La causa risiede in un sistema educativo che, per decenni, ha tollerato metodi duri e spesso crudeli. Le ferite di questa pedagogia si manifestano in modo invisibile, lasciando senza voce chi ha subito. Gli effetti di questa tradizione si vedono nelle vite segnate di chi ha attraversato quegli anni. La questione rimane aperta, senza risposte definitive.

Il caso Quentin non è un incidente francese. È l'ultimo anello di una catena lunga due secoli. È il prodotto di una pedagogia della violenza che si finge morale. E il silenzio italiano dei progressisti non è prudenza diplomatica: è imbarazzo ideologico. Perché denunciare quella violenza significherebbe fare i conti con i propri maestri, togliere quadri dalle pareti, spolverare un Pantheon sacro. Operazione dolorosa. Molto più semplice lasciare che un morto per strada passi come polvere: Quentin, chi era mai per deviare il vento della storia? La morte crudele di Quentin Deranque a Lione va raccontata anche qui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

