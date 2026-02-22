Quattro titoli regionali per gli sciatori viterbesi a Ovindoli

Lo Sci club Czero6 ha organizzato i campionati regionali Master di slalom e gigante a Ovindoli Monte Magnola, attirando diversi sciatori viterbesi. La gara si è svolta sulla neve fresca, offrendo condizioni impegnative ai partecipanti. Quattro atleti della provincia hanno conquistato titoli regionali, dimostrando abilità e determinazione. La competizione ha visto un buon afflusso di pubblico e molte giovani promesse sui campi di gara. La giornata si è conclusa con successi e soddisfazioni per gli atleti locali.