Quartararo deluso | Siamo quasi un secondo più lenti rispetto al 2023

Quartararo si mostra deluso dopo il test di Buriram, dove ha constatato di essere quasi un secondo più lento rispetto al 2023. La causa principale deriva dalle nuove modifiche alla architettura del motore Yamaha, che richiedono un ulteriore lavoro di messa a punto. Il pilota ha evidenziato difficoltà nel trovare la giusta configurazione, mentre i team cercano soluzioni per migliorare le prestazioni. La strada verso il miglioramento resta ancora lunga.

Il test di Buriram ha fornito una lettura chiara delle sfide legate all’introduzione della nuova architettura del motore Yamaha e al percorso di affinamento necessario per la M1. I dati raccolti permettono di valutare lo stato di sviluppo, confrontando i tempi e il comportamento della moto con i riferimenti della stagione precedente. Durante la giornata di prove, la giornata del sabato ha lasciato spazio a una domenica più serena per Fabio Quartararo, che ha continuato a lavorare sull’interpretazione della nuova geometria del motore. Sebbene la M1 si avvicini alle soluzioni della concorrenza per quanto riguarda la progettazione, i tempi sul giro non hanno mostrato i miglioramenti attesi e il divario rispetto ai leader è rimasto superiore a un secondo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cassette integrazione in calo nel dicembre 2023, con riduzione del 13% rispetto all’anno precedente secondo l’InpsA dicembre 2023, le ore di cassa integrazione approvate dall’Inps sono diminuite del 13% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Acosta: "Mi do 6 su 10, ma siamo più lenti delle DucatiAcosta si dà un punteggio di 6 su 10, ma ammette di essere ancora più lento delle Ducati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Pasini: Quartararo deluso, si aspettava di più con la V4Mattia Pasini ha commentato così le parole di Fabio Quartararo dopo le pre-qualifiche del GP del Giappone: Mi è sembrato disarmato, quasi rassegnato. Non si aspetta più nulla. Sembra si porti sulle ... sport.sky.it

#MotoGP | Johann Zarco pensava che Fabio Quartararo avrebbe optato per un marchio europeo dopo le difficoltà incontrate con Yamaha. È comunque convinto che il suo connazionale "guiderà molto forte" se passerà alla Honda nel 2027. - facebook.com facebook