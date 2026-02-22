Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero è aumentato a causa delle tensioni sui mercati internazionali del gas naturale. Il PUN, che indica il costo dell’energia all’ingrosso in Italia, si aggira attorno a valori più elevati rispetto a mesi precedenti. Questa crescita si riflette sulle bollette di milioni di famiglie e imprese, che devono affrontare costi più alti per l’uso quotidiano dell’energia. La questione resta centrale nelle discussioni sul futuro energetico del paese.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, dove fornitori e consumatori possono negoziare liberamente le condizioni contrattuali. Al 22 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,138 €kWh (ovvero 138,32 €MWh), in leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte. A questo valore vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, imposte e IVA, che portano il costo effettivo per il cliente domestico a valori generalmente compresi tra 0,25 e 0,35 €kWh a seconda del fornitore e della tipologia di contratto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

