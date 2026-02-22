Quante calorie hai bruciato facendo esercizio? Te lo dirà l’AI sullo smartphone

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale sullo smartphone permette di stimare con maggiore precisione le calorie bruciate durante l’esercizio fisico. La causa di questa innovazione deriva dalla capacità del software di analizzare i dati raccolti dai sensori del dispositivo e di confrontarli con modelli personalizzati. Un utente ha scoperto che, dopo aver sudato in palestra, il conteggio delle calorie risultava molto più affidabile rispetto ai metodi tradizionali. La tecnologia potrebbe cambiare il modo di monitorare le performance sportive.

Sudi, corri, fai i piegamenti e poi butti un occhio al device che hai sul polso. Può’ bastare? Sebbene possa essere piacevole terminare un allenamento e vedere, come per magia, le “ calorie bruciate” apparire sullo smartwatch, questo dato spesso è sorprendentemente impreciso, con tassi di errore che secondo le stime oscillano dal 30 all’80%. Il fatto è, spiegano gli scienziati, che il software da polso si basa su fattori variabili come frequenza cardiaca, movimento del braccio, magari anche altezza e peso, senza però effettivamente misurare l’ energia spesa. Ora i ricercatori di biomeccanica di Harvard sono convinti di aver trovato un modo migliore, sfruttando l’ AI. 🔗 Leggi su Lapresse.it

