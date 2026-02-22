Quando sfila l’Italia nella Cerimonia di Chiusura alle Olimpiadi? C’è un passaggio di testimone E i portabandiera…

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvicina, con l’Italia che si prepara a sfilare nell’ultima passerella ufficiale. La scelta del momento è stata confermata per domenica 22 febbraio, quando al termine delle gare si terrà la cerimonia presso l’Arena di Verona. La bandiera italiana verrà consegnata, mentre i portabandiera si preparano a fare il loro ingresso. La serata promette spettacolo e momenti simbolici di chiusura.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono giunte alla loro giornata conclusiva: dopo due settimane di grande spettacolo alle nostre latitudini, domenica 22 febbraio si assegnano gli ultimi titoli (a fare calare il sipario sarà l’attesissima finale di hockey ghiaccio maschile tra USA e Canada) e poi sarà tempo di proiettarsi verso la Cerimonia di Chiusura, che andrà in scena presso l’Arena di Verona a partire dalle ore 20.30. L’anfiteatro nella città veneto sarà il perfetto passaggio di testimone con le Paralimpiadi, la cui Cerimonia d’Apertura si terrà proprio in questo scenario il prossimo 6 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia, Vittozzi e Ghiotto saranno i portabandiera azzurri nella cerimonia di chiusuraVittozzi e Ghiotto rappresenteranno l’Italia alla cerimonia di chiusura.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona.

