Quando Prestianni tornerà al Da Luz sarà applaudito e difeso come è sempre successo nel calcio

Gianluca Prestianni ha accusato insulti razzisti durante una partita, provocando grande attenzione internazionale. Il Benfica, coinvolto nell’incidente, si trova al centro di discussioni pubbliche e critiche sui social media. Il club portoghese sostiene di aver avviato un’indagine interna e di voler tutelare i propri giocatori. Quando Prestianni tornerà al Da Luz, riceverà probabilmente il supporto dei tifosi, come è già avvenuto in passato. La vicenda continua a suscitare dibattiti nel mondo del calcio.

Come racconta The Athletic, il Benfica si trova oggi sotto i riflettori del mondo intero. Dopo l’accusa di insulti razzisti rivolta dal giovane Gianluca Prestianni., il club è stato travolto da attacchi mediatici, polemiche sui social e reazioni da ogni parte del mondo del calcio. Le dichiarazioni difensive del club e di José Mourinho hanno alimentato il dibattito, mentre giornali come Record e A Bola parlano di un club “sotto assedio”. Tra tifosi che difendono la squadra e figure pubbliche che criticano apertamente il comportamento del tecnico, la città di Lisbona e l’Estadio da Luz sono diventati il centro di un confronto che va oltre una semplice partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Caos Razzismo al Da Luz: Prestianni nega tutto, Vinicius attacca: «Codardi protetti dal sistema»Al stadio Da Luz, Vinicius ha accusato Prestianni di essere un codardo protetto dal sistema, dopo un episodio di razzismo che ha preso di mira il giocatore brasiliano.

Nuova regola del calcio in vista: è frutto di quello che è successo tra Prestianni e ViniciusLa FIFA valuta nuove regole dopo il comportamento di Prestianni e Vinicius durante l’ultima partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caso Vinicius, Mbappé: Prestianni l'ha chiamato 'scimmia' cinque volte, non deve giocare mai più in Champions League; Real Madrid, Arbeloa: Vinicius? Prestianni deve spiegare a tutti ciò che è successo; Cosa è successo dopo il gol di Vinicius? Arbeloa: Prestianni deve spiegarlo a tutti; Mbappé durissimo su Prestianni: Non dovrebbe giocare mai più in Champions!. Anche Arbeola all'attacco.

Vinicius contro Prestianni: I razzisti sono deboli e codardi, ma hanno chi li proteggeL'attaccante brasiliano accusa l'avversario di averlo chiamato 'scimmia' e attacca: Oggi non è successo nulla di nuovo ... calciomercato.com

Chilavert contro Vinicius: polemica e parole che dividono Josè Luis Chilavert torna a far discutere con dichiarazioni forti nei confronti di Vinicius. “Vinicius insulta tutti e poi piange. Mi auguro che non puniscano Prestianni, perché vorrebbe dire avere come ese - facebook.com facebook