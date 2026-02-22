Quando la Cerimonia di chiusura oggi in tv | orario domenica 22 febbraio ordine della sfilata ospiti attesi

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera, domenica 22 febbraio, alle ore 20, dopo settimane di gare e spettacoli. La sfilata degli atleti segue un ordine preciso, mentre tra gli ospiti ci sono artisti e rappresentanti delle nazioni partecipanti. La serata si concluderà con un grande spettacolo per salutare i giochi. Il pubblico si prepara a seguire l’evento in diretta televisiva.

La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 20.30 all’Arena di Verona, denominata Verona Olympic Arena: l’ Italia ha designato quali portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. La tradizionale sfilata degli atleti vedrà i vari protagonisti entrare tutti insieme in segno di unità ed amicizia, dunque non ci sarà un ordine di ingresso stabilito Nazione per Nazione, come invece accaduto per la Cerimonia d’Apertura. Diverse star della musica e dello spettacolo sono già state annunciate: certe le presenze di Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Gabry Ponte ed Achille Lauro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando e dove la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026? Orario, tv, ospiti già annunciatiLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà domenica 22 febbraio alle 20.

Francia-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2026: orario domenica 22 febbraio, formazioni, streamingLa partita tra Francia e Italia nel Sei Nazioni di rugby si gioca domenica 22 febbraio alle 16, dopo che la squadra francese ha vinto contro la Scozia e perso in Irlanda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Portabandiera della Cerimonia di Chiusura Olimpica di Milano Cortina 2026; Arena di Verona: dove e quando vedere la Cerimonia di chiusura dei Giochi invernali; La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prepara al gran finale: dove e quando; Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto….

Arena di Verona: dove e quando vedere la Cerimonia di chiusura dei Giochi invernaliL'evento si terrà domenica 22 febbraio alle ore 20. Il filo conduttore sarà Beauty in Action, un omaggio alla bellezza del movimento in tutte le sue espressioni. La diretta su Rai1, e in streaming s ... rainews.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quando e dove vedere la cerimonia di chiusuraManca sempre meno tempo alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ecco quando e dove sarà possibile vederla. newsmondo.it

Le Olimpiadi potrebbero continuare anche dopo la cerimonia di chiusura - facebook.com facebook

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali 2026: portabandiera, programma e ospiti #SkySport #MilanoCortina2026 x.com