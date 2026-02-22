Quando il Gulag silenziava i procuratori La recensione di Ciccotti

Il nome di Aleksandr Solženicyn è associato alle brutalità del regime sovietico, causate dalla repressione dei dissidenti. La sua opera rivela come il sistema carcerario, i gulag, abbia silenziato molte voci critiche attraverso arresti arbitrari e torture. Le lettere di Pavel Florensky testimoniano le sofferenze di chi subiva violenze nelle prigioni. Questi episodi dimostrano la brutalità di un regime che ha oppresso senza pietà. La memoria di quei fatti continua a inquietare ancora oggi.

Se avete letto qualche pagina di Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn, o le lettere di Pavel Florensky a sua moglie, vi risulterà sufficientemente chiaro cosa sia stata la ferocia del comunismo sovietico dal volto dis-umano, attraverso illegittimi arresti, feroci detenzioni, violenze, avvelenamenti "a tempo", nelle prigioni-gulag, dagli anni Venti del secolo scorso, e sino ai nostri giorni (vedi il caso Aleksej Naval'nyj ). Inoltre, se siete curiosi di vedere come oggi il cinema affronti un tema di filosofia politica con "al centro la persona", come direbbe Vittorio Possenti e, segnatamente, qualora amaste il discorrere intorno all'ontologia del diritto (tema molto dibattuto in questi giorni in casa nostra), non dovreste mancare Due procuratori (2025), del russo, con studi a Kyiv, ora residente in Occidente, Sergheij Loznycija (o Loznitsa: chi non ha ammirato il suo Donbass – 2018 -, illuminante documentario?), presentato a Cannes 2025, tratto dal racconto Dva prokurora del russo, fisico, Georgij Demidov (altra vittima delle purghe staliniane degli anni Trenta: vedi Vite spezzate, Le Lettere ) Siamo nel 1937, quando Josip Stalin temendo l'infiltrazione delle "dannose" idee democratiche dell'occidente nel paradiso socialista, quanto i regimi fascisti e nazisti europei (ma nel 1939 siglerà la nefasta alleanza con Adolf Hitler ), aumenta follemente la repressione di ogni eventuale dissidente, inclusi quelli immaginari.