Qualità dell’aria a Gragnano nessuna particolare criticità
Il monitoraggio sulla qualità dell’aria a Gragnano rivela che, nel 2025, non ci sono criticità significative. I dati, pubblicati dal Comune, mostrano come le concentrazioni di inquinanti siano rimaste entro i limiti stabiliti. La rilevazione si è svolta in due periodi diversi e ha coinvolto diverse zone della città. Nessuna fonte di inquinamento emergente ha influenzato i livelli di aria respirabile. I risultati confermano una situazione stabile e senza rischi immediati per i residenti.
Sul sito del Comune di Gragnano sono stati pubblicati i dati del monitoraggio sulla qualità dell’aria svolto, in due diverse fasi, nel corso del 2025. Su richiesta della stessa Amministrazione infatti Arpae ha collocato le postazioni di rilevazione nel centro del paese, a fianco del Municipio, nel periodo dal 27 marzo al 22 aprile e, successivamente, dal 7 al 27 agosto. Come ricordato nella stessa relazione tecnica stilata da Arpae il controllo in diversi periodi erano stati richiesti dal Comune poiché il primo periodo si riferisce ad una prima campagna rappresentativa delle condizioni di traffico ordinarie mentre il secondo periodo risulta caratterizzato da un incremento dei mezzi pesanti lungo l’asse di via Roma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Migliora la qualità dell’aria, nessuna misura emergenzialeA seguito delle proiezioni ARPAE riguardanti il possibile superamento dei limiti di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria.
