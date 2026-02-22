Qualità dell’aria a Gragnano nessuna particolare criticità

Il monitoraggio sulla qualità dell’aria a Gragnano rivela che, nel 2025, non ci sono criticità significative. I dati, pubblicati dal Comune, mostrano come le concentrazioni di inquinanti siano rimaste entro i limiti stabiliti. La rilevazione si è svolta in due periodi diversi e ha coinvolto diverse zone della città. Nessuna fonte di inquinamento emergente ha influenzato i livelli di aria respirabile. I risultati confermano una situazione stabile e senza rischi immediati per i residenti.