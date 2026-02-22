Pure lo Spezia riprende vita al Manuzzi Cesena sempre più nel tunnel | contestato

Il Cesena ha perso contro lo Spezia a causa di errori difensivi nel secondo tempo. La squadra di casa ha subito due reti nel giro di pochi minuti, aggravando la crisi in classifica. Lo Spezia ha sfruttato le occasioni offensive, portando a casa una vittoria importante. I tifosi del Cesena si sono mostrati critici durante la partita, lamentando una mancanza di compattezza. La squadra biancoazzurra ora affronta un momento complicato, cercando di reagire alla sconfitta.

Cesena 2 Spezia 3 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Amoran, Mangraviti (1' st Piacentini); Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti (37' st Vrioni), Frabotta (24' st Magni, 27' st Corazza); Shpendi, Cerri (27' st Olivieri). A disp.: Siano, Ferretti, Guidi, Bastoni, Bisoli, Zamagni, Wade. All.: Mignani. SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero (13' st Vignali), Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo (13' st Comotto), Romano, Adamo (38' st Nagy), Beruatto (19' st Aurelio); Artistico, Skjellerup (20' st Vlahovic). A disp.: Mascardi, Loria, Conte, Bertoncini, Shagaxle, Lorenzelli. All.: Donadoni. Arbitro: Di Marco di Ciampino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il Cesena 'resuscita' anche lo Spezia: i liguri passano 2-3 al ManuzziIl Cesena conquista una vittoria difficile contro lo Spezia, che perde 2-3 al Manuzzi a causa di errori difensivi nel secondo tempo. Al Manuzzi il Cesena fa 'risorgere' anche lo Spezia: è la settima sconfitta in nove partiteIl Cesena subisce una sconfitta contro lo Spezia, peggiorando il suo record con sette sconfitte in nove partite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pure lo Spezia riprende vita al Manuzzi. Cesena sempre più nel tunnel: contestato. Pure lo Spezia riprende vita al Manuzzi. Cesena sempre più nel tunnel: contestatoShpendi e Berti non bastano, altro ko pesante per il Cavalluccio che parte forte ma concede 3 gol. La società riflette sul da farsi ...