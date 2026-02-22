Punteggio di continuità per il docente soprannumerario ecco come si calcola

Il trasferimento d’ufficio o su richiesta condizionata non fa perdere il punteggio di continuità a un docente soprannumerario. La decisione si basa sulla normativa che tutela l’esperienza maturata, anche quando si cambia sede. Un esempio pratico riguarda gli insegnanti che ottengono un trasferimento, mantenendo i punteggi già accumulati negli anni precedenti. Questo sistema si applica a tutti i docenti coinvolti in procedure di mobilità.

Il docente soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata non perde il punteggio di continuità maturato.

Il docente di sostegno, si chiamerà “docente per l’inclusione”. Cosa cambia nel nome e nella sostanzaLa commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato una nuova legge proposta dalla Lega.

Docente di sostegno confermato dalle famiglie, il Garante per le persone con disabilità difende la norma: “Continuità didattica è diritto essenziale”Il Garante per le persone con disabilità conferma l'importanza della continuità didattica come diritto fondamentale.

