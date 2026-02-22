Punteggio di continuità per il docente soprannumerario ecco come si calcola

Il trasferimento d’ufficio o su richiesta condizionata non fa perdere il punteggio di continuità a un docente soprannumerario. La decisione si basa sulla normativa che tutela l’esperienza maturata, anche quando si cambia sede. Un esempio pratico riguarda gli insegnanti che ottengono un trasferimento, mantenendo i punteggi già accumulati negli anni precedenti. Questo sistema si applica a tutti i docenti coinvolti in procedure di mobilità.

Il docente soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata non perde il punteggio di continuità maturato. Vediamo come si calcola L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il docente di sostegno, si chiamerà “docente per l’inclusione”. Cosa cambia nel nome e nella sostanzaLa commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato una nuova legge proposta dalla Lega.

Docente di sostegno confermato dalle famiglie, il Garante per le persone con disabilità difende la norma: “Continuità didattica è diritto essenziale”Il Garante per le persone con disabilità conferma l'importanza della continuità didattica come diritto fondamentale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mobilità docenti e Ata 2026, chi può fare domanda? Tempi e iter; Graduatoria docenti, da oggi il servizio civile nazionale vale 12 punti e ti spetta un risarcimento: nuova sentenza; Approvato in Consiglio dei ministri il nuovo elenco dei 3.715 comuni, ma nel prossimo decreto di aggiornamento delle GPS manca la valutazione del punteggio. ANIEF: Scelta sbagliata; GPS 2026: Guida pratica alla compilazione. Scarica la nostra check-list (PDF).

Mobilità 2026 docenti, la fascia di apertura durerà 20 giorni. Occhio al punteggio di continuitàLa finestra per la presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027 dovrebbe aprirsi tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo 2026, con una durata stimata di circa venti ... tecnicadellascuola.it

GPS 2026: parliamo di titolo di accesso, titoli culturali e punteggio. RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie GPS 2026: Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil risponde ai quesiti dei nostri lettori sull'imminente avvio della procedura. orizzontescuola.it

Under 17 Gold | Vittoria casalinga La Stella EBK supera la DBS Roma con il punteggio di 82–67, confermando solidità e continuità nel percorso. Tabellino finale: D’Ippolito 2, Avolio 6, Carluccini 11, Piva 2, Minozzi 18, Benga 2, Sanzari 3, Morra 2, Leo - facebook.com facebook