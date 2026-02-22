Punta Ala | 180mila€ per salvare la pineta stop a Matsucoccus

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha stanziato 180mila euro per intervenire contro l’attacco di Matsucoccus, un insetto che minaccia la pineta di Punta Ala. La decisione nasce dall’urgenza di proteggere questa area verde, compromessa da incendi e dall’infestazione. Gli esperti avviano ora un intervento di recupero e tutela delle piante. La pineta rappresenta un punto di riferimento per residenti e turisti, e la sua salvaguardia resta prioritaria.

Punta Ala Rinasce: Una Pineta Riconquistata al Degrado e agli Incendi. Castiglione della Pescaia affronta una sfida cruciale per la salvaguardia di uno dei suoi simboli: la pineta di Punta Ala. Un intervento di riqualificazione forestale, in corso nell'area di Casetta Civinini, mira a contrastare il degrado causato dal Matsucoccus e a prevenire il rischio di incendi, garantendo al contempo una maggiore sicurezza per la viabilità e l'accesso alla spiaggia. L'operazione, sostenuta da un investimento di 180mila euro, segna una svolta nella gestione di un patrimonio naturale minacciato. La situazione della pineta era diventata insostenibile a causa del progressivo deperimento dei pini marittimi, colpiti dall'azione devastante del Matsucoccus.