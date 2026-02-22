Pulizie delle spiagge da animali morti a rifiuti speciali | è allarme

Una tartaruga morta tra i rifiuti ha attirato l’attenzione sulla crescente presenza di rifiuti speciali e animali spiaggiati. La scoperta, fatta durante una delle operazioni di pulizia, ha portato i volontari di Let’s do It, Italy, a rimuovere rapidamente i rifiuti e a soccorrere un’altra tartaruga ancora viva. L’associazione organizza queste iniziative ogni fine settimana su diverse spiagge italiane. Le operazioni si concentrano sulla rimozione di detriti e sulla sensibilizzazione dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Una tartaruga uccisa dai rifiuti. Un' altra ancora viva prontamente soccorsa dai volontari di Let's do It, Italy, l'associazione nazionale no-profit che si occupa di ambiente e che ogni fine settimana decide di pulire una spiaggia italiana differente. Ieri mattina, cento volontari erano a Castel Volturno, uno dei Comuni della Terra dei Fuochi che Let's do It monitora attraverso la piattaforma TrashOut. L'azione di pulizia di ieri è stata significativa, il ritrovamento di due tartarughe, una di queste impietrita dall'inquinamento, ha lasciato sgomenti i volontari e ha costretti tutti ad una riflessione comune: quando la natura non può ribellarsi, come l'uomo può aiutare? " Il volontario è fondamentale " ci spiega Vincenzo Capasso, Presidente di Let's do it, Italy, associazione che fa parte di una rete mondiale assieme ai Let's do It di tutto il mondo, " eppure non possiamo sostituirci alle politiche pubbliche " tuona Capasso.

