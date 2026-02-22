Psicologa sotto accusa | post social e test controversi sulla famiglia

Una psicologa coinvolta in un caso di test controversi sulla famiglia nel bosco ha attirato l’attenzione per alcuni post criticati sui social. La professionista aveva pubblicato commenti che molti ritengono offensivi e inappropriati, provocando l’indignazione di alcuni utenti. La questione si è accesa dopo che sono emersi dettagli sui contenuti condivisi online. Il dibattito riguarda ora la serietà delle valutazioni effettuate e il rispetto delle regole etiche nel suo lavoro.

La psicologa al centro del ciclone: il caso che scuote la famiglia nel bosco. Una psicologa incaricata di condurre test sulla cosiddetta famiglia nel bosco è finita al centro di una bufera di polemiche per presunti post denigratori pubblicati in passato sui social network. La vicenda, emersa grazie alla denuncia dello psicologo di parte Tonino Cantelmi, ha sollevato gravi dubbi sulla professionalità e l’imparzialità della professionista, iscritta all’Albo degli Psicologi da poco più di tre anni. La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha definito il comportamento grave e ha annunciato l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per comprendere quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

