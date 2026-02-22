Psicologa sotto accusa | 3 anni d’albo e test su minori a rischio

Una psicologa ha perso tre anni di iscrizione all’albo dopo che si sono sollevate perplessità sulla sua capacità di valutare i minori a rischio. La decisione deriva da un approfondito esame delle sue pratiche, che ha portato a test specifici sui bambini coinvolti nella famiglia residente nel bosco. I risultati dei test hanno sollevato dubbi sulla sua competenza, spingendo le autorità a intervenire. La vicenda si concentra ora sulla tutela dei minori coinvolti.

La Perizia al Microscopio: Dubbi sulla Competenza della Psicologa nel Caso della Famiglia nel Bosco. La vicenda della famiglia residente in una zona boschiva, al centro di un’indagine che coinvolge i minori, assume contorni sempre più complessi. La difesa dei genitori ha espresso forti dubbi sulla competenza della psicologa che ha condotto i test sui bambini, sollevando interrogativi sull’esperienza e la preparazione professionale della professionista. La contestazione, emersa in relazione alle perizie disposte nell’ambito dell’indagine, verte sull’anzianità di iscrizione all’albo professionale della psicologa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Shein sotto accusa Ue: indagine su sicurezza prodotti e tutela minori online. Rischio contenuti illegali.L’Unione Europea ha avviato un’indagine su Shein dopo aver scoperto che alcuni prodotti venduti sulla piattaforma non rispettano le norme di sicurezza e che potrebbero essere accessibili a minori.

Grok sotto accusa: indaga l’Irlanda su X per deepfake sessualizzati e tutela minori. Violato il GDPR?L’Autorità irlandese per la protezione dei dati ha avviato un’indagine contro X di Elon Musk, perché si sospetta che la piattaforma abbia violato il GDPR generando deepfake sessualizzati che coinvolgono minori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

FORePSY Formazione e Psicologia. . Se sei uno psicologo o psicologa e il passaparola è la tua unica strategia, hai un problema di sostenibilità. Parliamoci chiaro. Ti sei formato per anni. Hai investito in specializzazioni, master, supervisioni. Ma nessuno ti - facebook.com facebook