PSG primo in Ligue 1 | 3-0 al Metz e sorpasso al Lens

Il Paris Saint-Germain conquista la vetta della Ligue 1 battendo il Metz con un punteggio di 3-0 al Parco dei Principi. La squadra di casa segna tre gol nei primi 45 minuti, grazie a una rapida serie di azioni offensive. La vittoria permette al PSG di superare il Lens in classifica e di mantenere la corsa al titolo. I tifosi festeggiano un risultato importante per la squadra.

Il Paris Saint-Germain riprende il comando della Ligue 1 schiantando il Metz con un perentorio 3-0 tra le mura del Parco dei Principi. La formazione di Luis Enrique effettua il controsorpasso ai danni del Lens, scivolato in casa contro il Monaco, riprendendosi la vetta solitaria a soli sette giorni dalla perdita del primato. I parigini salgono a quota 54 punti, distanziando di due lunghezze i rivali giallorossi fermi a 52. La pratica interna è stata archiviata già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Doué e Barcola, abili a capitalizzare il dominio territoriale dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Il match tra Lens e Monaco si è concluso con una vittoria combattuta, causata da una difesa che ha concesso troppo spazio agli avversari nel primo tempo.

