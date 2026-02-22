Pronostico Strasburgo-Lione | Fonseca non perde più

Fonseca ha portato il Lione a non perdere da cinque partite consecutive, grazie a una serie di vittorie e pareggi convincenti. La squadra si presenta in buona forma e punta a continuare questa serie contro lo Strasburgo, che affronta con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La partita, valida per la ventitreesima giornata di Ligue 1, si giocherà domenica e sarà trasmessa in diretta tv. I tifosi attendono una sfida intensa e ricca di emozioni.

Strasburgo-Lione è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tredici vittorie di fila. Un campionato che sta diventando entusiasmante. Un cammino incredibile quello del Lione di Fonseca, ormai idolo indiscusso della tifoseria con lacrime annesse dopo l'ultima affermazione della scorsa settimana. Evidente che questa squadra, sulle ali dell'entusiasmo, sia capace di tutto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma la domanda è questa: il Lione le può vincere tutte? Prima o poi un imprevisto ci potrebbe essere, anche fisiologico, e forse è questo il campo più complicato delle ultime settimane.