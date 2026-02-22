Pronostico Roma-Cremonese | Malen trascina Gasperini verso l’Europa dei grandi

Malen segna un gol decisivo e spinge Gasperini a puntare all’Europa dei grandi. La Roma affronta la Cremonese con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in zona Champions League. L’attaccante ha portato avanti la squadra con un’azione rapida al 70°, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. I giallorossi cercano continuità, mentre i lombardi tentano di uscire dalla crisi. La partita si preannuncia combattuta fino all’ultimo minuto.

La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta all’appuntamento casalingo contro la Cremonese con la ferma intenzione di consolidare il proprio posizionamento in zona Champions League. Dopo il pirotecnico 2-2 del “Maradona” contro il Napoli, i giallorossi hanno confermato una solidità strutturale che ne fa la miglior difesa del torneo (appena 16 reti subite), bilanciando un attacco che, seppur non tra i più prolifici, ha trovato nuova linfa nel mercato di riparazione. Il distacco dall’Inter capolista appare incolmabile, ma la gestione Gasperini ha restituito all’ambiente una stabilità tattica evidente, specialmente tra le mura amiche dove la compagine capitolina viaggia a una media superiore ai due punti a partita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Malen trascina la Roma: l’intuizione di Gasperini è già una certezzaMalen trascina la Roma con una partita incredibile.

Roma decimata, attacco fantasma contro la Cremonese: Gasperini lancia MalenUna serie di infortuni ha colpito la Roma, indebolendo il reparto offensivo prima della partita contro la Cremonese.

