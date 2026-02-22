Pronostico Alavés-Girona | non è l’ora dell’aggancio

Il Girona ha battuto il Barcellona, aprendo nuove prospettive in classifica, ma questa vittoria non basta per evitare la sconfitta contro l’Alavés. La partita di lunedì tra le due squadre si preannuncia combattuta, con entrambe determinate a ottenere punti importanti. L’Alavés punta a consolidare la propria posizione, mentre il Girona cerca di mantenere il ritmo. La sfida si gioca al Mendizorroza, con numerosi tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

Alavés-Girona è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico La vittoria contro il Barcellona della scorsa settimana ha aperto scenari interessanti al Girona. Nel senso: parliamo di una squadra che a differenza di quanto successo nel corso delle ultime annate potrebbe raggiungere prima la salvezza. Di certo nessuno si aspettava che questa squadra potesse fermare la marcia dei catalani. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E se l’ultima vittoria è arrivata in casa, il cammino in trasferta del Girona nel corso delle ultime settimane è stato davvero entusiasmante: tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Alaves vs Girona – 23 Febbraio 2026Nel cuore del La Liga, la sfida tra Alaves e Girona illumina la serata del 23 Febbraio 2026 alle 21:00 allo Stadio Mendizorrotza. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

