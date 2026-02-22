Promemoria per piromani e furbetti Come andò nel ‘70 e nel ‘74 sul divorzio

Il ricordo delle votazioni sul divorzio nel 1970 e 1974 rivela come le campagne politiche abbiano spesso alimentato tensioni e divisioni. La sinistra e i media associati hanno promosso una forte mobilitazione, utilizzando slogan che ancora oggi suscitano dibattiti. Le manifestazioni di allora hanno coinvolto migliaia di cittadini e hanno lasciato tracce profonde nel panorama politico italiano. La relazione tra le parole usate e le azioni concrete si riflette nelle conseguenze di quegli anni.

Ormai è chiaro. Con il consueto schema pseudo-resistenziale (di qua i «partigiani», di là il «fascismo»), la sinistra e i suoi media di riferimento, cioè quasi tutti, hanno lanciato la campagna referendaria sulla giustizia. Un'ammucchiata che urla, che grida alla Costituzione ferita, che sogna una specie di mini Piazzale Loreto (metaforica) da convocare il 23 marzo. Guardateli e sentiteli: magistrati arroventati, tribuni televisivi, perfino qualche vescovone di sinistra (ieri rimesso a posto qui sul Tempo da una saggia e rigorosa intervista del cardinale Bagnasco). Una comitiva che immagina, fino al referendum e poi verso le elezioni politiche del 2027, una sorta di guerriglia permanente, di guerricciola civile a neanche troppo bassa intensità.