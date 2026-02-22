Programma partite NBA di domenica 22 febbraio | orari e anticipazioni

Il programma delle partite NBA di domenica 22 febbraio include ben 11 incontri, tra cui la sfida tra Celtics e Lakers in prima serata. I Celtics cercano di mantenere il ritmo vincente, mentre i Lakers vogliono riscattarsi dopo alcune sconfitte recenti. La giornata si preannuncia intensa, con molte squadre che puntano a rafforzare le proprie posizioni in classifica. Gli appassionati attendono con ansia le emozioni di questa domenica di basket.

?? Celtics vs. Lakers on Sunday Night Basketball?? Surging CLE eyes 8 in a row vs. OKC?? West #3 DEN & GSW meet in the Bay?? MIL seeks 4th straight W?? MIN aims for 4th win in a row?? ABC, NBC & Peacock, NBA TV and NBA League Pass??. pic.twitter.comZJsVXLj2lU La serata NBA propone un ampio cartellone per la notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio 2026, con 11 incontri in programma che coinvolgono franchise in lizza per posizioni di rilievo e risultati significativi sul calendario. Le sfide sceneggiano incontri di alto profilo e incroci interessanti tra Conference differenti, offrendo opportunità di analisi e monitoraggio delle dinamiche di stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

