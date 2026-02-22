Profilo fake a nome del sindaco di Castel San Lorenzo | chiesti soldi per finta beneficenza

Un profilo falso con il nome del sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, ha tentato di truffare i residenti chiedendo soldi con l’illusione di una beneficenza. Gli autori hanno diffuso messaggi ingannevoli, sfruttando il nome del primo cittadino per ottenere denaro. La presenza di questa truffa ha generato preoccupazione tra i cittadini, che ora chiedono maggiore attenzione e controlli sulle comunicazioni ufficiali. La vicenda continua a suscitare attenzione tra le autorità locali.

"Sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza": è questo il nome del profilo fake che era stato creato sui social per truffare i cittadini. A lanciare l'allarme, lo stesso sindaco che ieri, tramite un post, aveva sottolineato come quel profilo non gli appartenesse. Intanto ignoti, usando il suo nome, hanno chiesto fondi a scopo benefico a diversi contatti del primo cittadino. Grazie alle segnalazioni, tuttavia, il profilo fake è stato eliminato. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Profilo fake del sindaco sui social: "Chiede l'amicizia e invita a unirsi a un gruppo di finanza"

Profilo fake del sindaco: "Segnalate alla piattaforma questi profili. Non sono io"Se sospetti che un profilo social apparentemente del sindaco sia falso, segnalarlo alla piattaforma è importante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Profilo fake del sindaco di Gragnano: D’Auria denuncia gli hacker; Da Albanese a Ghali: fake news e censure in nome della lotta all’antisemitismo; I falsi profili social con raccolta fondi a favore di Domenico per esequie e spese. L'ira della famiglia: Sono truffe; Fabrizio Corona torna su Instagram con il nuovo profilo Io sono Notizia, proprio come la serie Netflix.

Foggia, profilo fake su Instagram a nome della sindaca Episcopo: scatta l’allerta e la denunciaDa questa mattina un profilo Instagram fake, creato utilizzando l’identità della sindaca di Foggia Mary Episcopo, sta contattando diversi cittadini con messaggi privati e richieste di amicizia. lagazzettadelmezzogiorno.it

Profilo fake della sindaca Funaro: Chi ha ricevuto messaggi li segnaliLa denuncia è stata presentata alla polizia postale ieri mattina, direttamente dalla sindaca Sara Funaro dopo aver scoperto, attraverso un cittadino, che su Facebook era stato creato un profilo fake a ... lanazione.it

Castel San Pietro Terme (BO) Questo splendido gatto tigrato di quasi 8 anni cerca una nuova possibilità. La sua mamma umana purtroppo è venuta a mancare e lui si ritrova improvvisamente senza la sua famiglia. È un gatto buono, dolce e abituato alle per - facebook.com facebook

Pietre sui binari a Castel San Pietro: 20enne ai domiciliari dopo il sabotaggio x.com