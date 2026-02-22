primo soccorso lezioni in classe alla media pea

Un aumento delle emergenze sanitarie ha portato a un potenziamento delle lezioni di primo soccorso alla scuola media Pea di Marzocchino. Il personale del 118 tiene ora corsi pratici in classe, coinvolgendo gli studenti in esercitazioni di rianimazione e gestione delle emergenze. La decisione mira a rendere i giovani più preparati a intervenire in situazioni critiche. Le nuove sessioni si svolgono durante l’orario scolastico per garantire una formazione più diffusa e immediata.

Sarà potenziata la formazione di primo soccorso per gli studenti della scuola Pea di Marzocchino, attraverso lezioni con il personale del 118. Nei giorni scorsi l’assessore Stefano Pellegrini, delegato a sociale e salute dei cittadini, ha partecipato al corso promosso dalla scuola per l’utilizzo del defibrillatore. Il corso, tenuto dal personale della Salvamento Versilia, ha interessato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che hanno così appreso le manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio e per la disostruzione delle vie aeree, oltre all’utilizzo del dae. 🔗 Leggi su Lanazione.it

