prima scontro al vertice per la carrarese giovani

La partita tra Carrarese Giovani e Atletico Lucca si gioca oggi alle 15 al “Traversa” di Fossone. La causa è la lotta diretta per la leadership in classifica, con i padroni di casa che cercano di consolidare il primo posto. La vittoria potrebbe cambiare gli equilibri della stagione e riscrivere le gerarchie del campionato. Entrambe le squadre puntano ai tre punti, determinati a conquistare il primo posto. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

La principale curiosità della 22 gioirnata del campionato di Prima Categoria chiama in causa, oggi alle 15, al “Traversa“ di Fossone la capolista Carrarese Giovani 39 punti e l’immediata inseguitrice Atletico Lucca (38). Le premesse per assistere ad un big match vibrante e ricco di bollicine ci sono tutte e siamo convinti che le due antagoniste non si accontenteranno di spartirsi la posta. "Sappiamo di affrontare una squadra forte – dice il tecnico dei marmiferi Moriani –. La classifica era provvisoria domenica scorsa come lo è adesso a posizioni di classifica invertite. Per questi motivi giocheremo con la consapevolezza che se condurremo la gara da Carrarese Giovani, senza lasciarci condizionare dai numeri, potremo toglierci delle soddisfazioni, come accaduto nelle ultime tre partire". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice . E la Fivizzanese vuole punti per l’area play offNella 14ª giornata di Prima categoria, penultima del girone di andata, si delineano sfide importanti per la classifica.

