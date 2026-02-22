Prima pagina Tuttosport | Juve Como profondo Stavolta i tifosi contestano

La contestazione dei tifosi della Juventus deriva dalla sconfitta contro il Como, che ha evidenziato le difficoltà della squadra in questa fase. I sostenitori si sono radunati fuori dallo stadio, esprimendo il loro disappunto con cori e striscioni. La tensione è aumentata dopo un primo tempo deludente e un gol subito che ha compromesso il risultato. La squadra si prepara ora a rispondere alle critiche in vista della prossima partita.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima, apre con la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Juventus di Luciano Spalletti. All'Allianz Stadium passa il Como di Cesc Fàbregas, con un netto 2-0 (reti di Mërgim Vojvoda e Maxence Caqueret), nonostante l'assenza di Nico Paz per squalifica. I tifosi bianconeri, stavolta, hanno contestato la squadra al termine del match.