prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo è aumentato a causa delle tensioni sul mercato energetico internazionale. Questo incremento si riflette sui costi che le famiglie devono affrontare nelle bollette di questo mese. I consumatori osservano con attenzione le variazioni quotidiane per pianificare meglio le spese. La fluttuazione dei prezzi si lega anche alle recenti variazioni di offerta e domanda sul mercato globale. La situazione rimane in continuo aggiornamento.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (riferimento ottobre 2025, ultimo dato disponibile). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

