Pressioni sull' Iran Trump è curioso | perché Teheran non ha ancora capitolato?

Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, ha incontrato Reza Pahlavi su richiesta dell’ex presidente, concentrandosi sulla resistenza dell’Iran. Trump si domanda perché Teheran non abbia ancora ceduto alla pressione militare, nonostante le sanzioni economiche e le minacce. Il suo interesse riguarda il motivo per cui il regime iraniano resiste alle pressioni internazionali. La questione rimane centrale nel dibattito sulle strategie per influenzare Teheran.

Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, conferma di aver incontrato Reza Pahlavi su indicazione di Trump e sull'Iran è chiaro: il presidente degli Stati Uniti si chiede come mai l'Iran non abbia “capitolato” di fronte al pressing militare nel contesto dei timori per il controverso programma nucleare della Repubblica Islamica. Trump è “curioso” di sapere le motivazioni della posizione di Teheran di fronte alle minacciate conseguenze in assenza di un accordo. “Non voglio usare la parola ‘frustrato', perché sa di avere molte alternative, ma è curioso del perché, non vorrei usare il termine ‘capitolato', ma proprio del perché non abbiano capitolato”, ha detto Witkoff dopo i negoziati indiretti con Teheran con la mediazione dell'Oman. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dalle navi «dimenticate» in Venezuela alle pressioni del Golfo, ecco perché Trump ha bloccato (per ora) l’attacco in IranNel contesto delle tensioni internazionali, le recenti decisioni di Donald Trump di bloccare temporaneamente un possibile attacco in Iran si inseriscono in un quadro complesso di rapporti geopolitici.

Proteste e ancora sangue in Iran. Teheran convoca gli ambasciatori. La Casa Bianca: «Trump non ha paura di usare i militari»In Iran, le proteste proseguono nonostante le violenze del regime, con testimonianze di corpi ammassati negli ospedali.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Argomenti discussi: Iran, gli Usa si preparano a operazioni prolungate: nel mirino siti nucleari e missilistici; Trump sposta in Medio Oriente la portaerei Gerald Ford. Nuove pressioni sull'Iran; Trump intensifica la pressione sull'Iran, anche la portaerei Gerald Ford verso il Golfo; Iran, Trump alza la pressione. Il Wsj: Distanze incolmabili.

