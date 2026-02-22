presidente di quartiere nel mirino

Il presidente di quartiere viene criticato perché spesso si scontra con le opinioni dei cittadini. La causa principale è il suo modo di affrontare le questioni locali, che alcuni considerano troppo diretto. Recentemente, alcuni residenti hanno contestato le sue decisioni durante le assemblee pubbliche. La tensione tra il presidente e gli abitanti cresce, alimentando discussioni sulla gestione delle riunioni di quartiere. La situazione resta sotto osservazione da parte di altri membri del consiglio.

"Quando una donna decide, viene definita arrogante. Quando è ferma, viene detta maleducata. Quando svolge una funzione, viene accusata di oltrepassare i limiti. È un copione vecchio, antico quanto l’idea che il potere, gli spazi, le chiavi, simboliche o reali, appartengano naturalmente agli uomini". Uno sfogo amaro quello che Claudia Cauzzi (nella foto), presidente del Consiglio di quartiere di Chiesanuova, ha affidato ai social, dopo una vicenda (l’ennesima) che l’ha vista, suo malgrado, attaccata solo per aver svolto il suo ruolo, ovvero aver guidato una riunione del consiglio di quartiere. Oggetto del contendere è stato il luogo: poiché il centro di via Livorno, dove si ritrova abitualmente il CdQ, è in fase di ristrutturazione, martedì sera la riunione si è tenuta in un altro locale, sempre in via Livorno, le cui chiavi sono state consegnate dal Comune a Cauzzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Termoli, anziani nel mirino: predatori di età in cerca di dati per truffe. Allarme nel quartiere Sant’Alfonso.A Termoli, nel quartiere Sant’Alfonso, si diffonde l’allarme per una serie di truffe che coinvolgono predatori che si fingono operatori di servizi pubblici per ottenere dati personali dagli anziani.

Quartiere nel mirino dei ladri: raffica di razzie nelle case, anche in pieno giornoNel quartiere San Polo di Brescia si registrano frequenti tentativi di furto, con episodi che avvengono anche durante le ore diurne.

