Presentato l' album di tutte le squadre della Polisportiva con oltre 600 figurine

La Polisportiva Valmadrera ha lanciato un album contenente oltre 600 figurine di atleti e squadre, attirando molta attenzione tra i tifosi. La presentazione ha attirato numerosi appassionati, che hanno potuto sfogliare le immagini di giovani promesse e campioni locali. Tra i partecipanti, anche il presidente del Coni Lombardia e la calciatrice dell’Inter, Lidia Consolini, che ha condiviso la sua esperienza. L’iniziativa ha rafforzato il legame tra società e comunità, coinvolgendo tutti i presenti.

Foto e testimonianze dei protagonisti di 50 anni di impegno e passione sportiva della società di Valmadrera. Poi il brindisi con atleti, amici e autorità Il parroco don Isidoro ha quindi ribadito il valore che la società rimanga in oratorio all’interno delle diverse realtà educative e questo deve diventare un riferimento anche per dirigenti e allenatori. Premiato nell’occasione, il dottor Alberto Castelnuovo, ex giocatore di calcio e che oggi ortopedico all’ospedale di Merate, collabora per alcuni giocatori infortunati. “Per chi fosse interessato all’album, è possibile richiederlo ai dirigenti della società - fa sapere la Polisportiva - Si ringraziano Clara Rusconi del Fotoclub per le foto della serata e Andrea Binda per tutte le foto dell’album”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Roccapiemonte, presentato l’album delle figurine del paeseQuesta mattina il Comune di Roccapiemonte ha svelato ufficialmente l’album delle figurine del paese. Giubileo: Rocca ringrazia istituzioni, “tutte le forze unite, oltre 600 mila interventi sanitari”Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ringraziato le istituzioni per il supporto durante il Giubileo di Roma, sottolineando l’importanza della collaborazione tra tutte le forze coinvolte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lo sport come mezzo educativo: presentato l’album della Polisportiva Valmadrera; Chimenti e quel suo bere da un limpido corso d’acqua - Heraldo; Quella volta che Carlo Conti scartò Dargen D’Amico a Sanremo: Era il 2015, avevo presentato Modigliani, ricorda il rapper; Nomi invertiti nelle 'Calciatrici', gaffe da derby capitolino per la Panini. Presentato l’album Panini Calciatrici 2025-2026: Corriere dello Sport media partnerPresentata a Roma la seconda collezione di figurine dedicata alle protagoniste della Serie A Women: l’album sarà distribuito gratuitamente in abbinamento al Corriere dello Sport venerdì 13 febbraio me ... corrieredellosport.it Celano, presentato l’album delle figurine delle società sportive cittadineCelano - È stato presentato ufficialmente a Celano l’album delle figurine dedicato alle società sportive del territorio, un progetto pensato soprattutto per i più piccoli e per valorizzare lo ... terremarsicane.it il 20 Febbraio 2015 gli Scorpions pubblicano in Europa, “Return to Forever, il loro diciottesimo album in studio, costituito in gran parte da vecchi brani composti dalla band, a partire dagli anni '80, ma mai pubblicati. L’album fu presentato in diretta streaming, su - facebook.com facebook Giovanni Sarpietro pubblica Troppo romantico, album d’esordio presentato dal singolo La bomba al cioccolato. Un progetto che abbraccia la tradizione cantautorale italiana in chiave pop. x.com