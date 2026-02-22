Preghiera della sera 22 Febbraio 2026 | Allontana i miei turbamenti

Il decreto sulla preghiera della sera, datato 22 febbraio 2026, nasce dalla volontà di offrire un momento di conforto prima di dormire. La preghiera invita a affidare la notte alla Santissima Trinità, chiedendo protezione dai turbamenti e un riposo sereno. La richiesta si rivolge al Padre, affinché la presenza divina rassicuri e allevi le preoccupazioni quotidiane. La tradizione di questa preghiera si diffonde tra coloro che cercano pace prima di addormentarsi.

Affida la tua notte alla Santissima Trinità con la preghiera della sera. Chiedi al Padre la grazia di un riposo sereno, sentendo la Sua presenza costante accanto a te. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Un altro giorno volge al termine o Signore, un altro giorno colmo di tanti eventi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera della sera 9 Febbraio 2026: “Signore apri i miei occhi”Al calare del sole, un gruppo di fedeli si raccoglie per pregare.

Preghiera della sera, 10 Febbraio 2026: “Perdona i miei peccati”Una preghiera della sera invita a lasciare andare i pesi di oggi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Esercizi spirituali diocesani 2026; È tempo di Quaresima A Oropa la preghiera parla di speranza; Ramadan 2026: A che ora è previsto il tramonto del sole per il ftour/iftar domenica 22 febbraio 2026; La Quaresima apre il cammino verso la Settimana Santa: preghiere, processioni e viabilità modificata.

Ogni sera viene organizzato l’Iftar, la cena di rottura del digiuno. La moschea locale ha aperto le sue porte non solo per la preghiera, ma anche come luogo di accoglienza e aiuto per chi si trova in difficoltà. - facebook.com facebook