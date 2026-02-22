Preghiera della sera 22 Febbraio 2026 | Allontana i miei turbamenti

Da lalucedimaria.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto sulla preghiera della sera, datato 22 febbraio 2026, nasce dalla volontà di offrire un momento di conforto prima di dormire. La preghiera invita a affidare la notte alla Santissima Trinità, chiedendo protezione dai turbamenti e un riposo sereno. La richiesta si rivolge al Padre, affinché la presenza divina rassicuri e allevi le preoccupazioni quotidiane. La tradizione di questa preghiera si diffonde tra coloro che cercano pace prima di addormentarsi.
preghiera della sera 22 febbraio 2026 allontana i miei turbamenti
© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 22 Febbraio 2026: “Allontana i miei turbamenti”

Affida la tua notte alla Santissima Trinità con la preghiera della sera. Chiedi al Padre la grazia di un riposo sereno, sentendo la Sua presenza costante accanto a te. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Un altro giorno volge al termine o Signore, un altro giorno colmo di tanti eventi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

