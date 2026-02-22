Preghiera del mattino 22 Febbraio 2026 | Illumina i miei occhi

Iniziamo questa Domenica immersi nel mistero della Santissima Trinità. Innalziamo la preghiera del mattino "Illumina i miei occhi" per lodare il Signore e rinnovare il nostro sì in questo giorno di festa. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Illumina i nostri occhi con il Tuo Spirito o Signore.