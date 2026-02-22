Precipita mentre sta tagliando un albero con una motosega | sul posto l' eliambulanza

Un uomo stava usando una motosega per tagliare un albero e, a causa di una perdita di equilibrio, è scivolato e precipitato da un'altezza di alcuni metri. L'incidente si è verificato in un'area boschiva vicino a Fabriano, dove i soccorritori hanno inviato un'eliambulanza per portarlo in ospedale. Sul luogo, i testimoni hanno riferito di aver sentito un forte rumore prima di vedere l'uomo cadere. La dinamica dell'incidente resta sotto indagine.

Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona per le cure del caso FABRIANO - Stava tagliando un albero con una motosega quando è scivolato ed è precipitato per alcuni metri. Paura questa mattina in località Sant'Elia, nel comune di Fabriano. L’uomo è rimasto bloccato sotto alcuni rami. Sul posto i vigili del fuoco che, utilizzando attrezzature SAF (Speleo Alpino Fluviali) e motoseghe, hanno provveduto a liberarlo e a trasportarlo in una zona sicura. Intervenuti anche il personale sanitario del 118 di Fabriano e Serra San Quirico, l’elisoccorso e i Carabinieri di Genga e Serra San Quirico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Precipita per quattro metri mentre taglia gli alberi con la motosega: ferito un 50enneUn uomo di 50 anni è stato ferito dopo essere caduto da una scala di circa quattro metri mentre stava potando gli alberi con una motosega.

Deve tagliare un albero con la motosega e si ferisce a una gambaSabato 17 gennaio, a Flambro di Talmassons, un uomo di 58 anni è rimasto ferito alla gamba mentre utilizzava una motosega per tagliare un albero.

TAGLIARE LEGNA con motosega, 7 ERRORI da non fare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giacomo Casagrande travolto dal tronco che stava tagliando, il boscaiolo 71enne è morto sul colpo scaraventato nel canale Brentella.

Auto precipita sui binari mentre sta arrivando il treno: schianto schivato per un soffioPiacenza, 1 dicembre 2025 – Tragedia sfiorata nel Piacentino, dove nel primo pomeriggio un’auto è precipitata dal cavalcavia ferroviario sui binari del treno. Il bilancio è di due persone ferite (una ... ilrestodelcarlino.it

Perde l'equilibrio e precipita nel vuoto mentre sta pulendo le tapparelle, donna muore sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlaSCANDICCI - Una tragica fatalità. Mentre stava pulendo le tapparelle una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal primo piano della propria abitazione in via Alfredo Casella a ... corriereadriatico.it

+++ RAGAZZA PRECIPITA DA UNA GIOSTRA +++ L’incidente intorno alle 18.30 al luna park di Carnevale in piazza Giorgione a Castelfranco. La giovane è caduta sulla pedana da un’altezza di circa quattro metri ed è stata trasportata al Ca’ Foncello con dive - facebook.com facebook