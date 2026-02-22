Precipita in un canalone per 80 metri | ore di ansia per un difficile salvataggio

Un uomo è caduto in un canalone e si è infortunato gravemente, causando ore di intervento da parte dei soccorritori. La caduta di circa 80 metri si è verificata in via Casa delle Suore, dove le squadre dei Vigili del Fuoco e i tecnici Speleo Alpino Fluviale hanno raggiunto il luogo per estrarlo. La difficile posizione ha complicato le operazioni di salvataggio, che continuano ancora a questa ora.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio in via Casa delle Suore. Soccorritori impegnati in una complessa operazione di recupero nel precipizio Dalle ore 18.50 di questa sera, domenica, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana, Rocca San Casciano e il personale Saf avanzato (Speleo alpino fluviale) della sede centrale di Forlì stanno intervenendo in Via Casa delle Suore per il soccorso a una persona ferita caduta in un canalone, a circa 80 metri di profondità rispetto alla sede stradale. Il personale Saf dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il ferito nel fondo del canalone e ha improntato le manovre necessarie per il recupero.

Precipita in un canalone, complessa operazione di salvataggio

