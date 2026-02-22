Prato Capodanno Cinese | 10.000 tra draghi e folla in festa

A Prato, circa 10.000 persone si sono radunate per celebrare il Capodanno cinese, attirate dalla presenza di draghi giganti e da un corteo vivace. La festa, che dura tutta la giornata, ha coinvolto artisti, musicisti e danzatori, portando un’atmosfera di allegria e tradizione. La piazza principale si è riempita di colori e suoni, creando un grande spettacolo pubblico. La città si prepara ora a mantenere vivo questo spirito festoso per tutto l’anno.

Prato in Festa: Un Mare di Colori per l'Anno del Cavallo di Fuoco. Un'ondata di entusiasmo e tradizione ha travolto Prato, trasformandola nel cuore pulsante delle celebrazioni per il Capodanno cinese. Diecimila persone hanno affollato le strade, mentre cinquemila si sono concentrate in piazza delle Carceri, per assistere alla spettacolare danza del dragone, un evento che ha colorato il centro storico con un'esplosione di simbolismo e cultura. La giornata, iniziata con una cerimonia solenne, ha una partecipazione massiccia, con visitatori provenienti da diverse regioni italiane, in particolare dal Veneto.

Capodanno cinese 2026 a piazza Vittorio: draghi, sapori e migliaia di presenzeIl Capodanno cinese 2026 ha attratto migliaia di persone a Piazza Vittorio, dove il festeggiamento si è concentrato su draghi colorati e sapori tradizionali.

2026-02-17 PRATO - CAPODANNO CINESE, AL VIA I FESTEGGIAMENTI

