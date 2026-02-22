Potresti essere licenziato per colpa dell’AI Washing | la tesi di Sam Altamn
Sam Altman afferma che molte aziende usano l’AI come scusa per giustificare licenziamenti. La causa principale risiede in una strategia di comunicazione che spinge le imprese a scaricare le responsabilità sui sistemi intelligenti. Questa pratica, chiamata AI Washing, permette di evitare discussioni sui veri motivi di tagli al personale. La crescente diffusione di questa tattica rende più difficile distinguere tra decisioni genuine e scuse. Molti lavoratori si trovano coinvolti in questa dinamica.
Più che un’ondata di licenziamenti causati dall’algoritmo, emerge una strategia comunicativa: secondo il Ceo di OpenAI l’intelligenza artificiale diventa il caprio espiatorio per portare avanti strategie aziendali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
