Posticipo Serie A Roma-Cremonese 3-0

La partita tra Roma e Cremonese si è conclusa con un risultato di 3-0, grazie alla superiorità della Roma in campo. La squadra di casa ha dominato l'incontro, mantenendo il possesso palla e creando molte occasioni da rete. La Cremonese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Il match è stato deciso da tre gol realizzati nel secondo tempo. La squadra giallorossa ora condivide il terzo posto in classifica con il Napoli.

22.42 La Roma liquida la Cremonese e aggancia il Napoli al 3° posto. Giallorossi in pieno controllo delle operazioni, senza forzare il ritmo. Luperto sfiora l'autogol, brivido per Audero. Mancini, di testa, centra la traversa (cross di Zaragoza,35').Nella ripresa Roma letale sui corner. Al 59' Cristante gira di testa sul primo palo. Al 77' Ndicka sfrutta un velo e un'incertezza della difesa per battere a colpo sicuro. Il tris lo cala Pisilli (86') dopo la respinta di Audero su un sempre attivo Malen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roma-Cremonese in streaming gratis? Dove vedere il posticipo all'Olimpico

Cremonese, che guaio: a Roma senza Baschirotto

NUMERI CLAMOROSI CREMONESE-ROMA 1-3

Serie A: Roma e Cremonese ancora sullo 0-0 all'intervallo

Roma-Cremonese oggi in TV, dove vedere il posticipo in TV e streaming: orario e formazioni

