Posizioni economiche ATA prove dal 23 al 27 febbraio | le informazioni utili per affrontare la prova

Le prove per le nuove posizioni economiche ATA si svolgeranno dal 23 al 27 febbraio, a causa della preparazione degli elenchi ufficiali. La diretta di approfondimento del 13 febbraio, condotta con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir, ha fornito informazioni utili per affrontare le verifiche. Durante l’evento, sono stati illustrati i passaggi principali e i criteri di valutazione per i partecipanti. Molti aspiranti si preparano con attenzione per questa fase importante.

