Posada la leggenda del baseball vestita d' azzurro | Qui per dare una mano

Port Charlotte (Stati Uniti) Vedere una leggenda della Mlb come Jorge Posada con la maglia azzurra fa un certo effetto. Eppure non è una visione: il lanciatore di origine portoricana, leggenda degli Yankees dal 1995 al 2011, 1829 partite in Major League, cinque volte vincitore delle World Series e cinque volte All Star, farà infatti parte dello staff della Nazionale italiana di baseball per il prossimo World Baseball Classic (5-17 marzo), ma ha voluto anticipare la sua esperienza azzurra cominciando il lavoro già ieri a Port Charlotte, in Florida, dove il gruppo del manager Francisco Cervelli è arrivato venerdì per il suo Early Camp di preparazione.