Pontelungo chi si rivede Ecco il nuovo assetto Ma restano le perplessità

Da ilrestodelcarlino.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pontelungo, riaperto dopo oltre quattro anni, torna a doppio senso di marcia a causa di lavori di riqualificazione. La struttura, che attraversa il fiume Reno e collega le zone di Santa Viola e Borgo Panigale, ora permette un flusso più agevole di veicoli. La riapertura, seguita da alcune perplessità sulla sicurezza, è stata segnata dall’intervento del sindaco, che ha aperto ufficialmente la cancellata di protezione. La nuova configurazione del ponte suscita comunque alcune domande.

Riaperto, dopo quattro anni e un mese, il Pontelungo che è così tornato a doppio senso di marcia. La struttura, che sovrasta il Reno e collega Santa Viola a Borgo Panigale, è stata inaugurata dal sindaco Matteo Lepore con l’apertura della cancellata di protezione. La spesa per i lavori è di circa 18 milioni di euro. IL NUOVO PONTE. Largo 16,80 metri (2,40 metri in più rispetto all’impalcato preesistente) di cui 11,20 metri di carreggiata stradale a due corsie, è lungo 300 metri. Tra le due corsie di marcia c’è la nuova sede tranviaria larga tre metri. I due marciapiedi, a lato delle corsie e sopraelevati rispetto al piano stradale, sono larghi 2,60 metri ciascuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

